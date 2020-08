Motorrad-Demo gegen Fahrverbote im Sauerland

In den vergangenen Wochen hat es immer wieder Proteste von Motorradfahrern gegen mögliche Fahrverbote gegeben. Der Bundesrat hatte Mitte Mai einen Beschluss gefasst, in dem er «dringenden Handlungsbedarf» sah, für besondere Konfliktfälle Geschwindigkeitsbeschränkungen und «zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes» zu ermöglichen. Die Entschließung wurde der Bundesregierung zugeleitet - diese entscheidet, ob sie die Anregung des Bundesrates umsetzt.

Auch in Niedersachsen wurde am Sonntag demonstriert. Rund 1200 Motorradfahrer haben mit einer Demofahrt in Niedersachsen ebenfalls gegen drohende Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen protestiert.