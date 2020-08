Düsseldorf (dpa/lnw) - Ordnungsämter, Bundespolizei, die Bahn und die Verkehrsunternehmen wollen heute mit einer landesweiten Großaktion die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren. Sie betrifft den regionalen Bahnverkehr und S-Bahnen.

Laut Verkehrsministerium soll in Regionalzügen und S-Bahnen unter anderem vom Bahnpersonal nach Maskenverweigerern gesucht werden, die dann an acht großen Bahnhöfen Bundespolizei oder Ordnungsamt übergeben werden sollen. So kann dann das Bußgeld von 150 Euro, das seit dem 12. August gilt, auch erhoben werden.

Der Fahrgastverband «Pro Bahn» begrüßte die angekündigte Großkontrolle. Die SPD kritisierte sie als «Show-Veranstaltung».