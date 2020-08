Aufgrund der Corona-Pandemie und der steigenden Infektionszahlen bittet die rund 60 Kilometer von Düsseldorf entfernte niederländische Stadt alle Fortuna-Fans, die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler nicht nach Venlo zu begleiten. Die Rheinländer betonen, dass alle Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und das Gelände weiträumig abgesperrt wird. «Wir bedauern das zwar sehr, weil wir es in der Vergangenheit immer sehr genossen haben, wenn viele Fans uns begleitet haben», sagte Fortuna-Sportvorstand Uwe Klein. «Diesmal lassen es die Gegebenheiten einfach nicht zu. So traurig es ist, aber es hat wirklich keinen Zweck, sich auf den Weg nach Venlo zu machen.»

Zum Abschluss des Übungscamps tragen die Düsseldorfer am kommenden Freitag (18.00 Uhr) ein Testspiel gegen den Erstligisten Vitesse Arnheim aus. Ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison bestreitet die Fortuna am zweiten September-Wochenende im DFB-Pokal beim Drittliga-Club FC Ingolstadt. Am 18. September folgt zum Zweitliga-Start das Gastspiel beim Hamburger SV.