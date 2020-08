Gedenkstätte zeigt jüdischer Gemeinde antisemitische Briefe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Als Beweisstücke für aktuellen Antisemitismus präsentiert die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf eine Auswahl von feindlichen Briefen, E-Mails und Postkarten an die örtliche Jüdische Gemeinde. Der Titel «Ich wäre an Eurer Stelle sehr sehr vorsichtig» ist ein Zitat aus einem der 17 für die Ausstellung ausgesuchten antisemitischen Schreiben aus rund 30 Jahren, wie die Stadt Düsseldorf am Montag mitteilte.

Von dpa