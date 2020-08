Heino gewinnt Prozess gegen Ex-Manager

Bonn (dpa/lnw) - Der Schlagersänger Heino hat am Montag vor dem Bonner Landgericht einen Prozess gegen seinen früheren Manager gewonnen. In dem Zivilstreit ging es nach Gerichtsangaben um ein Konzert am 23. Mai dieses Jahres auf einem Rittergut im sächsischen Landkreis Meißen, das der Manager am 12. August 2019 vereinbart hatte. Heino aber stimmte dem Termin laut Gericht nicht zu und kündigte dem Manager nach 16 Jahren die Zusammenarbeit. Der verklagte daraufhin den Sänger. Das Gericht wies die Klage als unbegründet ab, weil der Kläger nicht habe nachweisen können, dass es tatsächlich einen Vertrag über den Termin auf dem Rittergut gegeben habe.

Von dpa