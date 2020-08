Feuerwehr und Polizei retten Katze aus Kaminschacht

Köln (dpa/lnw) - Feuerwehrleute und Polizisten haben in einem vierstündigen Einsatz das Leben einer Katzendame gerettet. Das Tierchen war in Köln von einem Flachdach in der Innenstadt im dritten Obergeschoss in einen alten Backsteinschacht gestürzt, wie die Beamten am Montag mitteilten. Die Feuerwehrleute orteten bei dem Einsatz am Freitag mit Spezialgerät den Standort der Katze und stemmten mehrere Türen und Wände auf, um zu ihr vorzudringen. Schließlich fanden sie das verängstigte Haustier - allerdings auf einem Gitterrost unmittelbar über einem Starkstrom-Trafo. Als dieser abgeschaltet war, konnte die Katze befreit und ihren Haltern übergeben werden.

Von dpa