Kindesmissbrauch nach Jahren angezeigt: Mann in U-Haft

Bückeburg (dpa) - Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs sitzt ein 67 Jahre alter Mann aus Rinteln (Landkreis Schaumburg) in Untersuchungshaft. Ihm werde vorgeworfen, sich zwischen Sommer 2011 und Weihnachten 2013 zweimal an einem Jungen vergangen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Bückeburg am Montag mit. Zuvor hatte eines der mutmaßlichen Opfer Anzeige bei der Polizei Bielefeld erstattet.