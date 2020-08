Merz vergleicht CDU-Parteitag mit Tim-Bendzko-Konzert

Düsseldorf (dpa) - Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat den im Dezember terminierten Parteitag der CDU mit einem Pop-Konzert vergangenes Wochenende in Leipzig verglichen. Wenn Tim Bendzko vor 1500 Gästen auftreten könne, «dann müssen wir mit 1000 Delegierten auch einen Bundesparteitag der CDU machen können», sagte Merz am Montag beim «Ständehaus Treff» der «Rheinischen Post» in Düsseldorf. Die Veranstaltung vor 500 Gästen fand auf dem abgedeckten Rasen im Düsseldorfer Fußballstadion «Merkur Spiel-Arena» statt.

Von dpa