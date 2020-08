Zahl der BAföG-Empfänger in NRW sinkt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen haben 2019 erneut weniger Schüler und Studenten BAfög bezogen. Die Zahl der Leistungsempfänger nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz sank im Vorjahresvergleich um 6,4 Prozent auf 161 159, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mitteilte. Die Zahl sei damit zum sechsten Mal in Folge zurückgegangen. Knapp drei Viertel der Unterstützten sind Studenten. Sie erhalten das Geld teils als Darlehen, das zurückgezahlt werden muss. Schüler-BaföG wird komplett als Zuschuss ausgezahlt. Der monatliche Förderbetrag stieg 2019 auf im Schnitt 487 Euro - 505 Euro für Studenten und 435 für Schüler.