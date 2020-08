Scheidungen in NRW: Vorsicht vor dem sechsten Jahr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nicht das «verflixte siebte», sondern schon das sechste Ehejahr ist für Paare in Nordrhein-Westfalen besonders gefährlich. Im sechsten Jahr wurden 2019 landesweit 1734 und damit am meisten Ehen geschieden, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mitteilte. Es folgt das siebte Ehejahr mit 1704 Scheidungen und das fünfte Ehejahr (1603). Insgesamt gab es 33 800 Scheidungen im vergangenen Jahr - erneut weniger als im Vorjahr. Die Zahl geht seit Jahren zurück.