20-Jähriger will Geld abheben: Vom Konto eines Getöteten

Hilchenbach (dpa/lnw) - Ein 20-Jähriger soll einen Senior getötet und versucht haben, von dessen Konto im Siegerland Geld abzuheben. Der junge Mann aus Hilchenbach war einem Mitarbeiter des Geldinstituts am Montag aufgefallen - die Unterschrift unter dem eingereichten Überweisungsträger kam dem Bankbeschäftigten seltsam vor. Das Konto gehörte einem 74-Jährigen, den die eingeschaltete Polizei in dessen Wohnung aufsuchen wollte. Dort stießen sie auf eine männliche Leiche, bei der er sich mutmaßlich um den 74-Jährigen handelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Siegen am Dienstag mitteilten.

Von dpa