Vor Kommunalwahl: 4500 Stimmzettel in Witten ungültig

Witten (dpa/lnw) - Panne vor der Kommunalwahl am 13. September: Die Stadt Witten hat rund 4500 fehlerhafte Wahlunterlagen verschickt, die allesamt ungültig sind. Alle betroffenen Empfänger sollen in den kommenden Tagen neue Stimmzettel erhalten, kündigte die Stadt am Dienstag an. Stimmen, die mit den fehlerhaften Unterlagen für die Bürgermeisterwahl abgegeben werden oder bereits abgegeben wurden, zählen bei der Kommunalwahl nicht, betonte Wahlleiter Michael Muhr.

Von dpa