Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine neue Koordinierungsstelle für Cybersicherheit soll Bürger, Unternehmen, Kraftwerke, Krankenhäuser und andere sensible Einrichtungen besser vor Angriffen schützen. Das Landeskabinett beschloss am Dienstag in Düsseldorf, eine solche Koordinierungsstelle im Innenministerium anzusiedeln.

Von dpa