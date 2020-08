Aufsteiger Bielefeld 0:0 gegen Advocaats Feyenoord

Am Vormittag hatte die Arminia noch eine gute Stunde lang trainiert. Die Arminia ist seit dem Wochenende im Trainingslager in Tirol. Die Partie war die erste eines Testspiel-Turniers in Kufstein, an dem auch der VfB Stuttgart und der Hamburger SV teilnehmen. Am Samstag (15.00 Uhr) spielen die beiden Aufsteiger Bielefeld und der VfB Stuttgart gegeneinander.