A44 in Essen wegen Bombenentschärfung gesperrt

Essen (dpa/lnw) - Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Essen ist die Autobahn 44 zwischen den Anschlussstellen Langenberg und Kupferdreh gesperrt worden. Das teilte die Stadt Essen am Dienstagabend mit. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war zuvor im Stadtteil Kupferdreh gefunden worden und sollte noch am selben Tag entschärft werden.