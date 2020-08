In dem Bereich, in den das Auto krachte, befindet sich der Zugang zu einem Restaurant. Es war zum Unfallzeitpunkt am frühen Nachmittag aber noch geschlossen. Das Restaurant und eine Wohnung wurden wegen möglicher Einsturzgefahr evakuiert. Experten gingen aber von keinem gravierenden Schaden aus, wie der Feuerwehrsprecher sagte.

Die Ursache des Unfalls in Monheim muss nach Angaben der Feuerwehr noch ermittelt werden. nrw-aktuell.TV hat darüber online berichtet.