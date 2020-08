Weltkriegsbombe in Essen entschärft

Essen (dpa/lnw) - Die Weltkriegsbombe in Essen ist am Dienstagabend erfolgreich entschärft worden. Alle Sperrungen, darunter die der Autobahn 44 zwischen den Anschlussstellen Langenberg und Kupferdreh, würden in Kürze aufgehoben, teilte die Stadt um 23.15 Uhr mit.