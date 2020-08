Theatersaison startet angepasst an Corona: Neue Formate

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einer monatelangen Pause an vielen Theatern wegen der Coronavirus-Pandemie beginnt demnächst die neue Spielzeit. Viele Theater bieten spezielle Formate an wie Stücke für wenig Publikum oder Aufführungen unter freiem Himmel. Die Zahl der Zuschauer ist ohnehin verkleinert. «Die Leute haben große Lust auf Freiluft», hat der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, Wilfried Schulz, bemerkt. Man merke, dass es ein Zögern gebe beim Publikum, in geschlossene Räume zu gehen.