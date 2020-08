Zwei Frauen bei Unfall im Kreis Mettmann verletzt

Hilden (dpa/lnw) - Bei einem Unfall in Hilden (Kreis Mettmann) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 44-jährige Frau sei am Dienstag mit ihrem Wagen in Richtung Ostring unterwegs gewesen und habe links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie jedoch eine 25-jährige vorfahrtsberechtigte Autofahrerin übersehen und die beiden Fahrzeuge seien zusammengestoßen. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die 44-Jährige konnte am gleichen Tag wieder entlassen werden, die 25-Jährige musste über Nacht in der Klinik bleiben. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Von dpa