Ein Sturmtief bestimmt das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Für das Land gelten am Mittwoch Warnungen vor Sturmböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach mitteilte. Im Flachland seien Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern möglich. Das Windmaximum werde im Westen am späten Vormittag, im Osten am frühen Nachmittag erwartet. Der DWD warnte vor herabstürzenden Bäumen.

Im Bahnverkehr haben etwa umgestürzte Bäume für Streckensperrungen bei Köln, Ennepetal und Dortmund gesorgt. Betroffen waren nach Bahnangaben unter anderem der RE 4, RE 7 und RE 57. Bei Dortmund-Aplerbeck hat die Bahn am Morgen einen Nahverkehrszug evakuieren lassen. Rund 100 Reisende müssten den Regionalexpress 57 verlassen.

Der Wind soll im Tagesverlauf bis zur Nacht zum Donnerstag nachlassen. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei 18 bis 22 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es ab auf 14 bis elf Grad, im Bergland bis acht Grad. Am Donnerstag ist es wechselnd, teils auch stark bewölkt, vor allem im Westen und Norden kann es örtlich kurz schauern bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 24 Grad.