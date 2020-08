Wesel (dpa/lnw) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Wesel ist eine Frau gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Haus aus bisher ungeklärter Ursache am Mittwochmorgen in Brand. Anwohner hatten demnach starke Rauchentwicklung vernommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden die Frau im Haus tot auf. Ihre Identität sei bisher nicht geklärt.

Von dpa