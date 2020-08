Studie: Köln hinkt beim Wohnungsbau deutlich hinterher

Die Landeshauptstadt Düsseldorf schneidet besser ab: Dort wurden den Autoren zufolge im gleichen Zeitraum 85 Prozent der fehlenden Wohnungen gebaut. Auch Bonn und Münster schneiden auf den oberen Plätzen ab, obwohl sie zu den Städten gehören, in denen notorischer Platzmangel herrscht. Weder an Wohnungen noch an Platz für weitere fehlt es in ländlich geprägteren Regionen wie dem Kreis Höxter, dem Hochsauerlandkreis oder dem Märkischen Kreis.

Ralph Henger, IW-Immobilienexperte empfiehlt Städten, sich konkrete Ziele für den Wohnungsbau zu setzen und digitale Hilfsmittel einzusetzen, um bebaubare Flächen zu erfassen.