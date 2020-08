Fortuna-Keeper mäkelt an Neuer herum: «Technisches Manko»

Der 23 Jahre alte Torwart, der mit den Rheinländern in diesem Sommer in die 2. Bundesliga abgestiegen war und in 17 Erstligapartien 31 Gegentreffer kassierte, sieht aber offenbar auch Ansätze für Kritik am deutschen Weltmeister von 2014 und viermaligen Welttorhüter Neuer : «Aber rein fachlich und technisch gesehen, hat er natürlich schon das eine oder andere Manko. Aber solange er die Dinger hält und Welttorhüter wird, kann man nicht groß meckern.»

Der ehemalige Schalker hatte für seine herausragende Leistung nach dem Finalsieg in der Königsklasse am Sonntag in Lissabon gegen Paris Saint-Germain ausschließlich Lob von Mitspielern, Trainern und Experten bekommen. Paris-Coach Thomas Tuchel sagte unter anderem nach der 0:1-Niederlage: «Die Qualität von Manuel war wieder unglaublich. Er hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben, das steht fest. Er spielt auf seinem allerhöchsten Niveau - leider, für uns.»

Bei sich selbst sieht Kastenmeier noch Steigerungspotenzial: «Ich spiele sehr offensiv, versuche den elften Feldspieler zu geben, beim Spielaufbau zu helfen. Ich habe noch einige Schwächen. Das ist normal in meinem Alter. Daran arbeiten wir täglich.»