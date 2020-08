Landtag: Breite Mehrheit für besseren Opferschutz in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Justizbehörden in Nordrhein-Westfalen sollen Gewaltopfer künftig nach dem Willen des Landtags sensibler behandeln. Speziell geschultes Personal bei den Vernehmungen sowie kind- und jugendgerechte Wartezonen in Gerichten sollen eine weitere Traumatisierung nach der Tat vermeiden. Entsprechenden Vorschlägen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP stimmte am Mittwoch eine breite Landtagsmehrheit in Düsseldorf zu.

Von dpa