Köln (dpa/lnw) - Ein mitten in einem Action-Film eingeschlafener Fernseh-Zuschauer hat in Köln einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Anwohner berichteten den Beamten am Mittwoch von Schüssen aus einer zunächst nicht genau lokalisierbaren Wohnung in ihrer Nachbarschaft.

Von dpa