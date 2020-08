Kirchhoff bleibt Präsident von Unternehmer NRW

Beim anschließenden Unternehmertag NRW lobte Kirchhoff die NRW-Landespolitiker für ihren Kurs in der Corona-Krise. Selten sei der Austausch zwischen Wirtschaft und Politik so eng gewesen wie in dieser Krise. Schnelle und entschlossene Maßnahmen hätten geholfen, bei Betrieben erste Not zu lindern und Insolvenzen abzuwenden. Im Wettbewerb der Wirtschafts- und Industriestandorte habe NRW aber noch einen gewaltigen Aufholprozess vor sich, der durch die Pandemie noch herausfordernder werde.

Das besondere Verdienst von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sei es, früher als andere die Debatte über ein verantwortungsvolles Wiederhochfahren der Wirtschaft angeschoben zu haben. Ohne diesen Beitrag wäre die Öffnung von Geschäften, Industrieunternehmen und vielen Dienstleistungsbereichen in Deutschland später erfolgt. «Das war mutig, richtig und wichtig», sagte Kirchhoff laut Mitteilung.