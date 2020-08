Corona: Grüne und Kita-Verband gegen große Martinsumzüge

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen in Nordrhein-Westfalen halten große Martinsumzüge in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie für ausgeschlossen. «Wie alle anderen Veranstaltungen werden auch St. Martinsumzüge in diesem Jahr etwas anders ausfallen müssen, um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen. Denkbar sind für uns allenfalls St. Martinsumzüge im Klassenverband beziehungsweise in den Kitagruppen (...)», sagte Mehrdad Mostofizadeh, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen im NRW-Landtag, der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Donnerstag). Dabei müsse aber sichergestellt sein, dass sich den Umzügen keine Außenstehenden anschlössen.

Von dpa