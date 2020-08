Hamm (dpa/lnw) - Ein Räuber mit einer Horrormaske und zwei Messern in den Händen hat in Hamm einen Discounter überfallen und die Geldschublade aus der Kasse gerissen. Mitarbeiter und mehrere Kunden seien zuvor aus dem Geschäft geflüchtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa