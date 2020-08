Immer mehr unter Dreijährige in Kitas und bei Tageseltern

Allerdings gehört NRW bundesweit zu den Schlusslichtern bei den Betreuungsquoten. Spitzenreiter sind in der Regel die ostdeutschen Bundesländer mit Quoten über 50 Prozent und die Stadtstaaten wie Berlin und Hamburg.

Regional gibt es in NRW bei den Betreuungsquoten der Kleinsten große Unterschiede. So lag die Quote in Duisburg bei nur 17,6 Prozent und im Kreis Coesfeld bei 39,9 Prozent.

Auch in den einzelnen Altersgruppen fallen die Betreuungsquoten unterschiedlich aus. 1,1 Prozent der unter Einjährigen und mehr als ein Viertel der Einjährigen (26 Prozent) wurden in Tageseinrichtungen betreut. Bei den Zweijährigen gingen schon fast 60 Prozent in eine Kita oder zu Tageseltern. Jedes Kind hat laut Familienministerium ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz und ab dem vollendeten 3. Lebensjahr einen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung.

Die Statistiker wiesen darauf hin, dass aufgrund der zeitweiligen Schließung und des eingeschränkten Betriebs der Kindertageseinrichtungen durch die Corona-Pandemie einige Einrichtungen ihre Daten nicht rechtzeitig übermitteln konnten.