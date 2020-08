Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) von einem Kleinbus erfasst worden und gestorben. Der Fahrer hatte nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollen, als dort die 65-Jährige über den Gehweg ging, wie die Polizei mitteilte. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Von dpa