Nach der Bund-Länder-Konferenz über neue Corona-Maßnahmen hat die Landesregierung weitergehende Schritte für NRW festgelegt. So bleibt es bei dem Bußgeld von 150 Euro für Maskenverweigerer, obwohl sich die Länder auf mindestens 50 Euro festgelegt haben, wie Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) am Donnerstag erklärte.

Das Maskengebot etwa in Bussen und Bahnen sei eine Vorschrift und keine Empfehlung. Er kündigte zugleich schärfere Kontrollen gegen Quarantäne-Brecher an. Dafür suche die Landesregierung mit den Kommunen nach Wegen, wie die in der Corona-Krise zentralen Gesundheits- und Ordnungsämter personell verstärkt werden können. Sie müssten Infektionsketten schnell verfolgen und die verschärften Kontrollen schultern.

Als zweite besondere Maßnahme soll es in NRW eine „lokale Corona-Bremse“ geben. Sobald sich in einer Kommune die Sieben-Tage-Inzidenz dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner an­nähert, sollen „passgenaue lokale Maßnahmenpakete“ die weitere Ausbreitung verhindern. Die müssen Städte und Gemeinden mit dem Landeszentrum für Gesundheit festlegen. Denkbar seien örtliche Veranstaltungsverbote, Verkaufsverbote oder auch neue Maßnahmen in Schulen, wie Laschet erläuterte: „Das gewährleistet ein Maximum an Verhältnismäßigkeit.“ Es erlaube ein umsichtiges Vorgehen mit Blick auf den Winter, wenn die Infektionszahlen hochgehen.

Einen NRW-Weg gibt es auch bei Großveranstaltungen. Während Stadtfeste und ähnliche Volksfeste bis Jahresende verboten bleiben, will das Land bei anderen Events mit mehr als 1000 Zuschauern mitreden: Die Kommunen sollen sich bei der Genehmigung mit dem Land abstimmen. Das ist eine Konsequenz aus dem Tauziehen um das nun verschobene Konzert für 13 000 Fans in Düsseldorf.

Für private Feiern zu Hochzeiten oder runden Geburtstagen bleibt es bei den bisherigen Auflagen. Weitere Einschränkungen sind nicht geplant. Noch zu früh ist es aus Laschets Sicht, über Weihnachtsmärkte zu entscheiden. Wo mit großen Publikumsmassen zu rechnen sei, werde es schwierig.