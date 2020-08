Werne (dpa/lnw) - Eine anderthalb Meter lange Schlange ist auf einer Wiese in Werne (Kreis Unna) gefunden worden. Zwei Feuerwehrleute in Schutzausrüstung fingen die im Gras liegende Python am Donnerstagnachmittag und packten das Tier in einen Behälter, teilte die Feuerwehr mit. Die Schlange sei anschließend in fachkundige Hände gekommen.

Von dpa