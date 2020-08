Busse und Bahnen: Fast jeder hält sich an Maskenpflicht

Wie es in dem Bericht an den Verkehrsausschuss weiter heißt, wird die Akzeptanz der Maskenpflicht in den Abendstunden «etwas geringer». An Bus- und Straßenbahnhaltestellen zögen viele Fahrgäste die Masken erst beim Betreten des Fahrzeugs auf - obwohl es bereits an der Haltestelle vorgeschrieben ist.

Inwieweit sich das Bußgeld von 150 Euro auswirkt, das seit dem 12. August erhoben wird, ist noch nicht klar. Die Verbände nehmen laut Ministerium aber eine «steigende Akzeptanz» wahr.

Bei einer landesweiten Kontrollaktion waren am vergangen Montag 1707 Verstöße gegen die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr festgestellt worden. «Die Zahl zeigt uns, dass es nötig ist, mit solchen Kontrollen auf die Maskenpflicht hinzuweisen», hatte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) erklärt. Auch in Zukunft werde es immer wieder Kontrollen in Bussen und Bahnen geben.