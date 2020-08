1. FC Köln nach Knie-Operation vorerst ohne Kainz

Köln (dpa/lnw) - Der 1. FC Köln muss bis auf weiteres auf Florian Kainz verzichten. Der österreichische Fußball-Nationalspieler hatte sich im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Donaueschingen verletzt und wurde am Freitag am rechten Knie operiert. Das teilte der FC mit, machte nach dem Eingriff aber keine weiteren Auskünfte zur Verletzung des 27-Jährigen. Die Rheinländer reisten am Freitag aus ihrem Trainingsquartier ab.

Von dpa