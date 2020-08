Arnsberg (dpa/lnw) - Ein Kleinflugzeug ist am Freitagnachmittag am Flugplatz Arnsberg-Menden bei der Landung verunglückt. Dabei wurden der Pilot, die Kopilotin und ein Fluggast verletzt. Sie seien notärztlich behandelt und dann mit drei Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht worden, sagte Feuerwehrsprecher Udo Schütte.

Von dpa