Trotz Weihnachtsmarkt-Absage: Köln soll geschmückt werden

Die zeitige Absage des Markts am Dom wurde begrüßt. «Weihnachtsmärkte abzusagen sehen wir beispielhaft für die vielen Diskussionen rund um das Thema Karneval mit Elften im Elften», erklärte Stadtmarketing Köln. Auch hier sollte der Fokus auf der Qualität des Brauchtums liegen. Über weitere Weihnachtsmärkte in Köln wurde bislang nicht entschieden. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Donnerstag gesagt, mit besonderen Regeln und der Möglichkeit, Abstände einzuhalten, seien Weihnachtsmärkte grundsätzlich möglich.