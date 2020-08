Sexueller Kindesmissbrauch: Zuständigkeit wechselt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Fällen von sexuellem Kindesmissbrauch wechselt in Nordrhein-Westfalen die Zuständigkeit für die Ermittlungen. «Der Schutz der Kinder hat für uns die höchste Priorität», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. «Da ist es nur folgerichtig, die Ermittlungen in unseren Polizeipräsidien an den Kriminalhauptstellen zu bündeln.»

Von dpa