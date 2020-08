Eingestürzte Brücke: Arbeiten an Zugstrecke dauern an

Wuppertal (dpa/lnw) - Die Instandsetzung der Bahnstrecke in Wuppertal dauert nach einem Brückeneinsturz weiter an. Die Arbeiten würden gut voran gehen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagmittag mit. Voraussichtlich komme es jedoch bis zum frühen Abend weiterhin zu Beeinträchtigungen für Bahnreisende. Grund dafür seien Arbeiten an den Oberleitungen und Teilen der Bahnstrecke.