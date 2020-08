In der Nacht zu Freitag war beim Abriss der maroden Brücke auf einer viel befahrenen Bahnstrecke in Wuppertal etwas schief gelaufen. Die Brückenelemente konnten nicht wie geplant per Schwerlastkran weggehoben werden, sondern fielen auf die Strecke.

Daraufhin kam es zu Beeinträchtigungen für Bahnreisende. Grund dafür waren Arbeiten an den Oberleitungen und Teilen der Bahnstrecke.