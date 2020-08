Demonstration am Garzweiler Tagebau mit Luisa Neubauer

Jülich (dpa/lnw) - Im rheinischen Braunkohlerevier werden heute etwa 1000 Teilnehmer zu einer Demonstration gegen die Zerstörung weiterer Dörfer erwartet. In der Nähe der Mahnwache am Tagebau Garzweiler soll dort am Mittag auch die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer sprechen.