Woelki: Merkel hatte recht mit «Wir schaffen das»

Köln (dpa) - Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki sieht die Ermunterung «Wir schaffen das» von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach fünf Jahren bestätigt. «Fast jeder zweite Geflüchtete zwischen 18 und 64 Jahren, der seit 2013 nach Deutschland gekommen ist, geht heute einer Erwerbstätigkeit nach», sagte Woelki in einem am Sonntag gesendeten Beitrag für das Kölner Domradio. «Die Schreckensszenarien von Kriminalität und Kostenexplosion, die damals an die Wand gemalt wurden, sind nicht eingetreten. Im Gegenteil - wer genau hinschaut, sieht, dass Integration, wo immer sie gefördert wird, in der Regel auch gelingt.»

Von dpa