Düsseldorf (dpa/lnw) - Nur wenige Frauen streben bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 13. September ein Spitzenamt an. Unter den insgesamt 323 Kandidaten für Oberbürgermeister- und Landratswahlen sind nur 63 Frauen - etwa 19,5 Prozent. Nur 36 Frauen bewerben sich für einen Oberbürgermeister-Posten und 27 Frauen kandidieren für Landratsämter.

Von dpa