Etwa 1000 Menschen demonstrieren am Tagebau Garzweiler

Erkelenz (dpa) - Im rheinischen Braunkohlerevier haben am Sonntag etwa 1000 Menschen gegen die Zerstörung weiterer Dörfer demonstriert. Zu der Kundgebung aufgerufen hatten mehr als 20 Organisationen, darunter der BUND, Greenpeace und Fridays for Future. Die Demonstranten gingen von zwei unterschiedlichen Punkten los und vereinigten sich dann in dem Dorf Lützerath am Tagebau Garzweiler, das zur Gewinnung von Kohle verschwinden soll.

Von dpa