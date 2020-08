600 Heuballen in Sprockhövel in Brand geraten

Sprockhövel (dpa/lnw) - Auf einer Wiese eines Reitstalls in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) sind in der Nacht zu Sonntag 600 Heuballen in Brand geraten. Nahe der Anschlussstelle der Autobahn 43 war auch am Sonntag noch eine große Rauchwolke zu sehen, teilte die Feuerwehr mit. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Menschen oder Pferde wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.