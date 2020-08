Uerdingen bestätigt: Rechtsstreit mit Weltmeister Großkreutz

Krefeld (dpa) - Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz klagt gegen seinen Arbeitgeber KFC Uerdingen. Am 17. September treffen sich beide Parteien vor dem Arbeitsgericht Krefeld zu einem Gütetermin. «Es ist zutreffend, dass der KFC Uerdingen und Kevin Großkreutz eine rechtliche Auseinandersetzung führen», bestätigte der Fußball-Drittligist am Sonntag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Bild» berichtet, es gehe in dem Disput um Gehaltszahlungen.

Von dpa