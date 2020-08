77 Jahre alte Radfahrerin von Auto erfasst: Tödlich verletzt

Waldbröl (dpa/lnw) - Bei einem Abbiege-Unfall in Waldbröl (Oberbergischer Kreis) ist eine 77 Jahre alte Fahrradfahrerin am Sonntagnachmittag tödlich verletzt worden. Beim Abbiegen von einem Waldweg auf eine Landstraße wurde die Seniorin vom Auto einer 43-jährigen Frau erfasst, wie die Polizei mitteilte. Nach der Reanimation sei die 77-Jährige an der Unfallstelle gestorben. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

Von dpa