Beiwagengespann im Gegenverkehr: 68-Jähriger schwer verletzt

Xanten (dpa/lnw) - Mit einem Beiwagengespann ist ein 68 Jahre alter Motorradfahrer in der Xantener Ortschaft Obermörmter in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto kollidiert. Der Mann aus Rheinberg kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Kreispolizei Wesel berichtete. Der 68-Jährige hatte am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Er kollidierte mit dem Wagen einer 65-jährigen Frau aus Xanten. Sie blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Von dpa