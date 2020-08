Einzelne Schulen behalten Maskenpflicht zunächst bei

Essen/Oberhausen (dpa/lnw) - Nicht an allen weiterführenden Schulen in NRW endet an diesem Montag die Maskenpflicht im Unterricht. Beibehalten wird sie etwa an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Essen, zunächst bis zu den Herbstferien, wie die Schule auf Facebook mitteilte. «In keinem unserer Klassenräume kann im normalen Präsenzunterricht der Mindestabstand eingehalten werden», erklärte die Schule. Im Unterricht werde gesprochen, sich ausgetauscht. Man sehe hier ein erhöhtes Infektionsrisiko. Zuvor hatte die «WAZ» (Montag) darüber berichtet.

Von dpa