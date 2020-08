LKA durchsucht Wohnung in Neukölln

Berlin (dpa/bb) - Beamte des Landeskriminalamts Berlin haben eine Wohnung in Neukölln durchsucht. Dabei sei es um ein Strafverfahren gegen ein Mitglied einer arabischstämmigen Großfamilie gegangen, nähere Angaben zu dem Einsatz am Montagmorgen machte die Polizei nicht. Es handelt sich demnach um keinen bekannten Namen aus der Clanszene. Von der Staatsanwaltschaft gab es dazu keine Informationen. Zuvor hatte die «B.Z.» über die Aktion berichtet. Die Beamten hätten auch Kellerräume und mehrere Fahrzeuge durchsucht, so die Zeitung. Nach zwei Stunden sei die Aktion beendet gewesen.