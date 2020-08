Bayer-Trainer Bosz rechnet nicht mit Havertz und Volland

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz rechnet fest mit einem Abgang von Kai Havertz und Kevin Volland. «Ich erwarte, dass er nicht mehr zurückkommt», sagte Bosz am Montag über Havertz, der sich aktuell bei der Fußball-Nationalmannschaft befindet und vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht. «Das ist aber nur meine Erwartung», sagte Bosz: «Es kann immer sein, dass es nicht klappt am Ende im Fußball. Aber man verhandelt schon so lange, deshalb gehe ich als Trainer davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er nicht mehr zurückkommt.»

Von dpa